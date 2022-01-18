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Hatayspor'da Ömer Erdoğan'dan Alanyaspor maçı yorumu: "Önlemlerimizi aldık"

#Ömer Erdoğan#Hatayspor#Süper Lig
Hataysporda Ömer Erdoğandan Alanyaspor maçı yorumu: Önlemlerimizi aldık

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Aytemiz Alanyaspor'la oynayacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor’da hazırlıklar sürüyor.

Atakaş Hatayspor, deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri’nde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda futbolcular, taktik, pas drili ve dar alan çalışması yaptı. Takımda, Afrika kupasına giden, Ayoub El Kaabi, Adama Traore ve Munir Mohamedi dışında eksik, kart cezalısı ve sakat oyuncu bulunmuyor.

"HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK"

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Ömer Erdoğan, hafta sonu oynadıkları ve galip geldikleri Galatasaray maçı ile ilgili, "Güzel bir futbolla önemli bir galibiyet aldık. Coşkulu taraftarlarımızın önünde gerçekten oyuncularımız çok iyi motive şekilde sahada, ilk dakikadan son dakikaya kadar iyi konsantre olup kazanma arzusu yüksek bir takım vardı. Haklı bir galibiyet aldık. Tabi artık geride kaldı" şeklinde konuştu.

"ALANYA’DA DA ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı için hazırlıklara ara vermeden başladıklarını  belirten Erdoğan, "Perşembe günü oynayacağımız Alanya maçı hazırlıklarına dün başladık. Bugün ve yarın antrenmanımızı yapıp, kısmetse havayoluyla Alanya’ya geçip maç saatini bekleyeceğiz. Alanya’da da zor bir maç bizi bekliyor. Hoca değişikliğiyle son iki haftada farklı bir oyun anlayışları var. Daha önce de Karagümrük’te hocanın çalıştırdığı ve pasa dayalı bir oyun anlayışı var. Onlara karşı önlemlerimizi aldık. Yine aynı şekilde coşkulu, iyi motive olmuş, iyi konsantre olmuş bir Hatayspor inşallah izlettirmek istiyoruz" dedi.

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#Ömer Erdoğan#Hatayspor#Süper Lig

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