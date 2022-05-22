Hatayspor'da Ömer Erdoğan istifa kararını açıkladı!

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Süper Lig'in son hafta maçlarının ardından Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan istifa kararı aldığını duyurdu.

Ömer Erdoğan, Giresunspor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından "Görevime devam etmeyi düşünmüyorum" şeklinde açıklama yaptı.

HATAYSPOR'DAN 4 GOLLÜ GALİBİYET

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38inci haftasında Atakaş Hatayspor, GZT Giresunsporu 4-1 mağlup etti.

6ıncı dakikada GZT Giresunspor’da Barış Gün, ceza sahası sol çaprazdan kaleyi yokladı, top uzak direğin dibinden dışarıya gitti.

24üncü dakikada gelişen GZT Giresunspor atağında Mehmet Umut Nayirin pasıyla sağ kanatta savunma arkasına sarkan Hayrullah Bilazer, ceza sahası sağ çaprazdan kaleye vurdu, top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

35inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, GZT Giresunsporlu Furkan Kütük ceza sahası yay çizgisi içinde rakibi Benzia’yı faulle durdurunca sarı kart gördü. Atakaş Hatayspor’un ceza sahası yay çizgisi içinde kazandığı serbest vuruşu El Kaabi kullandı, kaleci Onurcan Piri gole izin vermedi.

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44üncü dakikada Atakaş Hataysorda Kahraba’nın ara pasında savunma arkasına sarkan El Kaabi, ceza sahası sol çaprazdan yakın direğe doğru vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

55inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, sol kanattan Kahraba’nın yaptığı ortayı iyi takip eden Bertuğ Özgür Yıldırım, altı pasın önünde kafa ile kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 2-1.

66ncı dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sol çaprazda ceza sahasının önünde Boudjemaa’nın pasını kontrol eden Kahraba, yakın köşeye sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 3-1.

69uncu dakikada GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçın hakemini kenarda alkışla protesto edince kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

74üncü dakikada Atakaş Hatayspor’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Fatih Kurucuk uzak direkte topu ağlara gönderdi ancak gol geçersiz sayıldı. Pozisyonda kaleci Göktan Cörüt’e faul yapıldı.

81inci dakikada Atakaş Hataysporlu Sadık Baş, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek içeriye çevirdi, Bertuğ Özgür Yıldırımın indirdiği topa altı pasın önünde El Kaabi vurdu ve topa kalecinin sağından ağlarla buluştu: 4-1.