Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi

Bordo-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ligin ilk haftasında sahasında Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup olan Hatayspor, ikinci haftada ise Manisa FK deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ilk iki haftayı puansız kapatmıştı.