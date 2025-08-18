×
Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 14:55

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bordo-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ligin ilk haftasında sahasında Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup olan Hatayspor, ikinci haftada ise Manisa FK deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak ilk iki haftayı puansız kapatmıştı.

