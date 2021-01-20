Hatayspor'da Morrison sesleri! Ravel Morrison kimdir nereli kaç yaşında?

Şu an kulüpsüz olan Ravel Morrison, 2 Şubat 1993 tarihinde İngiltere'nin Manchester kentinde dünyaya geldi. Futbola 2010 yılında Manchester United alt yapısında başlayan Ravel Morrison, 2012 yılında West Ham United tarafından 785 bin Euro bedelle satın alındı. Sonraki yıllarda Birmingham, Queens Park Rangers, Cardiff takımlarında kiralık olarak top koşturan oyuncu, 2015 yılında kulüpsüz kaldı.

6 ay boyunca futboldan uzak kalan oyuncu, ara transfer döneminde Lazio tarafından transfer edildi. Yeniden kiralık olarak gönderilmeye başlanan futbolcu, Queens Park Rangers, Atlas (Meksika kulübü), Östersunds FK takımlarında oynadı.

Bu kez Sheffield United takımında bonservisi ile birlikte bedelsiz transfer olan Morrison, bir sezon Middlesbrough takımında kiralık oynadı ve Hollanda kulübü ADO Den Haag tarafından bedelsiz transfer edildi.

Morrison'un oradaki macerası ise 6 ay sürdü ve oyuncu kulübüyle sözleşmesini feshetti.

On numara mevkisinde forma giyen 1,75 boyundaki Morrison, ihtiyaç halinde forvet ve merkez orta saha olarak da oynayabiliyor. Aslen Jamaikalı olan Ravel Morrison sağ ayağına hakimdir.