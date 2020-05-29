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GeriFutbol Hatayspor'da Mirkan Aydın ve Barbosa'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 20:12,Son Güncelleme:

Hatayspor'da Mirkan Aydın ve Barbosa'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı

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Hatayspor'da Mirkan Aydın ve Barbosa'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı
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TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da yurt dışından dönen Mirkan Aydın ve Helder Barbosa'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verilmesinin ardından Almanya'ya giden

Mirkan Aydın ile ülkesi Portekiz'e giden Helder Barbosa'nın Türkiye'ye dönüşlerinde uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten edinilen bilgiye göre karantinayı evlerinde dinlenerek geçiren iki futbolcu, kalan bir haftalık izolasyon sürecinin ardından takımla çalışmaya başlayacak

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