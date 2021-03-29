Hatayspor'da milli takımdan dönen Kone ve Traore Galatasaray hazırlıklarına katıldı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda milli takım kampından dönen oyuncular Youssouf Kone ve Adama Traore de takımla birlikte çalıştı.
İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan çalışmaları yaptı.
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