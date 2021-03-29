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GeriFutbol Hatayspor'da milli takımdan dönen Kone ve Traore Galatasaray hazırlıklarına katıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da milli takımdan dönen Kone ve Traore Galatasaray hazırlıklarına katıldı

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Hatayspor'da milli takımdan dönen Kone ve Traore Galatasaray hazırlıklarına katıldı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda milli takım kampından dönen oyuncular Youssouf Kone ve Adama Traore de takımla birlikte çalıştı.

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İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan çalışmaları yaptı.

 

Hataysporda milli takımdan dönen Kone ve Traore Galatasaray hazırlıklarına katıldı

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