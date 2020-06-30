AA
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Hatayspor'da koronavirüs testleri negatif
TFF 1. Lig'in 31. haftasında, yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Hatayspor'da, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Bordo-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, yarın oynanacak Boluspor maçı öncesi, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Testlerin negatif çıktığı kaydedildi.
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