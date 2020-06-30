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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Hatayspor'da koronavirüs testleri negatif

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Hatayspor'da koronavirüs testleri negatif
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TFF 1. Lig'in 31. haftasında, yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Hatayspor'da, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Bordo-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, yarın oynanacak Boluspor maçı öncesi, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Testlerin negatif çıktığı kaydedildi.

Hataysporda koronavirüs testleri negatif

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