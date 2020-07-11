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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 13:08,Son Güncelleme:

Hatayspor'da koronavirüs test sonuçları negatif

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Hatayspor'da koronavirüs test sonuçları negatif
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TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak Adanaspor maçı öncesi futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelinin Kovid-19 testine girdiği belirtildi. Açıklamada, Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Hataysporda koronavirüs test sonuçları negatif

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