MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor'da Kayserispor hazırlıkları! Çabukluk ve dar alan çalışması...
GeriFutbol Hatayspor'da Kayserispor hazırlıkları! Çabukluk ve dar alan çalışması...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Kayserispor hazırlıkları! Çabukluk ve dar alan çalışması...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor'da Kayserispor hazırlıkları! Çabukluk ve dar alan çalışması...
Abone Olgoogle-news

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda, dünkü Şanlıurfaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma, çabukluk ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor 2-1 Şanlıurfaspor
Hatayspor 2-1 Şanlıurfaspor

Hatay ekibi, bugün kara yoluyla Kayseri'ye hareket edecek.

 

Hataysporda Kayserispor hazırlıkları Çabukluk ve dar alan çalışması...

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle