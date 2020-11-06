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Hatayspor'da Kayserispor hazırlıkları! Çabukluk ve dar alan çalışması...
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda, dünkü Şanlıurfaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma, çabukluk ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatay ekibi, bugün kara yoluyla Kayseri'ye hareket edecek.
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