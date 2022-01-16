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Hatayspor'da ilk 11'den 3 isim milli takımda! Galatasaray'da Torrent'in kadrosu nasıl? Banko iddaa...

#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Hatay
Hataysporda ilk 11den 3 isim milli takımda Galatasarayda Torrentin kadrosu nasıl Banko iddaa...

Fatih Terim sonrası yola Domenec Torrent'le devam eden Galatasaray, evinde oynadığı son 2 lig maçını kaybeden Hatayspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

HATAYSPOR

Sezona çok iyi başlasa da kasım ayı sonrası düşüşe geçen Hatayspor, son 9 maçın 6'sında sahadan puansız ayrıldı.

Kaleci Munir, orta alandan Adama Traore ve hücumdan Ayoub El Kaabi gibi 3 önemli ilk 11 oyuncusu milli takımları ile (Fas & Mali) Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterdikleri için zorlu Galatasaray karşılaşmasında boy gösteremeyecekler.

Sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi maç saati netleşecek, alternatifi Burak Çamoğlu sakat; geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında sağ açık Sadık Baş'ı sağ bekte izlemiştik.

Traore'nin yokluğunda gözler Mehdi Boudjemaa'nın üzerinde olacak. Sakatlıktan dönüp geçtiğimiz hafta 20-25 dakika görev aldı, bu kez ilk 11'de olacak. Ruben Ribeiro da cezasını tamamladı ve ilk 11'deki yerini alacak.

Hücum merkezinde Mame Diouf, kanatlarda Saba Lobjanidze ve Mohammed Kamara forma giyecek.

GALATASARAY

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Fatih Terim ile yollarını ayırıp apar topar Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray, 8 oyuncusundan eksik bir şekilde Hatay deplasmanına gitti.

Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson cezası; Ryan Babel, Christian Luyindama, Arda Turan, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne sakatlıkları; Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed ise milli takımları ile (Cezayir & Mısır) Afrika Uluslar Kupası'nda oldukları için maç kadrosuna alınmadı.

Torrent önceki TD denemelerinde, Flamengo ile New York City FC'de, 4'lü savunma düzeni ve merkezde tek forvetle oynamayı tercih ediyordu. Bu nedenle hücum merkezinde Halil Dervişoğlu en olası tercih gibi duruyor...

Orta alandaki "Berkan, Taylan & Cicaldau" üçlüsü de kolay kolay bozulmayacaktır. 

Savunmanın sağında Sacha Boey ya da DeAndre Yedlin, solunda Patrick van Aanholt izleriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hatayspor'un evinde oynadığı son 8 lig maçının 7'si "2.5 ÜST" bitti. (8 maç - 26 gol)

- Galatasaray'ın ligdeki son 5 maçı "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 8 gol)

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Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Hatayspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Galatasaray kazanır" tercihine 1,95 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,06'dan oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,66 iken Misli.com'da 1,75!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%30'luk kesim Domenec Torrent ile ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekipten Hatay deplasmanında 3 puan bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Milan Baros'un Lyon'daki en güzel golleri! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Hatay

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