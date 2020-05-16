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Futbol
Haber Giriş: 16.05.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

Hatayspor'da ikinci koronavirüs testi

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Hatayspor'da ikinci koronavirüs testi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'a ikinci defa korona virüs testi yapıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’da futbolcular ve teknik ekibe ikinci kez korona virüs testi yapıldı. Tesisler ve takım otobüsü Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Liglerin 12 Haziran’da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, Osman Çalgın Tesisleri’nde çalışmalarına devam ediyor. Hataysporlu futbolculara iki grup halinde korona virüs testi yapılırken, ayrıca teknik ekibe ve kulüp personellerine de yapıldı.

Öte yandan Osman Çalgın Tesisleri ve takım otobüsü korona virüse karşı Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Hataysporda ikinci koronavirüs testi

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