Hatayspor'da ikinci defa Kovid-19 testi yapıldı

Hatayspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Osman Çalgın Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekibin test sonuçlarının, ilerleyen günlerde sonuçlanacağı bildirildi.



Futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline ikinci defa Kovid-19 testi yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Osman C?algın Tesisleri'nde toplanan takımımıza iki grup halinde Kovid-19 testi yapıldı" ifadesi kullanıldı.

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