MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor'da ikinci defa Kovid-19 testi yapıldı
GeriFutbol Hatayspor'da ikinci defa Kovid-19 testi yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

Hatayspor'da ikinci defa Kovid-19 testi yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor'da ikinci defa Kovid-19 testi yapıldı
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor’un futbolcu, teknik heyet ve personeline ikinci defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Osman Çalgın Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekibin test sonuçlarının, ilerleyen günlerde sonuçlanacağı bildirildi.

Futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline ikinci defa Kovid-19 testi yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Osman C?algın Tesisleri'nde toplanan takımımıza iki grup halinde Kovid-19 testi yapıldı" ifadesi kullanıldı.

Hataysporda ikinci defa Kovid-19 testi yapıldı

Misli.com'da Bundesliga keyfi CANLI BAHİS ve CANLI YAYINLA cumartesi başlıyor!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle