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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 13:38,Son Güncelleme:

Hatayspor'da ikinci corona virüs testleri de negatif çıktı

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Hatayspor'da ikinci corona virüs testleri de negatif çıktı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara ikinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan ikinci Kovid-19 testinin tamamı negatif çıkmıştır" denildi.

Takımda, yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk Kovid-19 testlerinde de pozitif sonuca rastlanmamıştı.

Hataysporda ikinci corona virüs testleri de negatif çıktı

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