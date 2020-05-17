Hatayspor'da ikinci corona virüs testleri de negatif çıktı

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan ikinci Kovid-19 testinin tamamı negatif çıkmıştır" denildi.



Takımda, yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk Kovid-19 testlerinde de pozitif sonuca rastlanmamıştı.

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