AA
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Hatayspor'da ikinci corona virüs testleri de negatif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara ikinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan ikinci Kovid-19 testinin tamamı negatif çıkmıştır" denildi.
Takımda, yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk Kovid-19 testlerinde de pozitif sonuca rastlanmamıştı.
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