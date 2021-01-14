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Hatayspor'da Helder Barbora ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Hatayspor, tecrübeli futbolcusu Helder Barbosa ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Tecrübeli futbolcumuz Helder Barbosa ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Helder Barbosa'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.
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