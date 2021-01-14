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GeriFutbol Hatayspor'da Helder Barbora ile yollar ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Helder Barbora ile yollar ayrıldı

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Hatayspor'da Helder Barbora ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekibi Hatayspor, tecrübeli futbolcusu Helder Barbosa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Tecrübeli futbolcumuz Helder Barbosa ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Helder Barbosa'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.

Hataysporda Helder Barbora ile yollar ayrıldı

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