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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Göztepe hazırlıkları! Pas ve şut çalışması...

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Hatayspor'da Göztepe hazırlıkları! Pas ve şut çalışması...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Göztepe’de İlhan Palut duygusal maça çıkacak Eski takımı Hatayspora karşı...
Göztepe’de İlhan Palut duygusal maça çıkacak! Eski takımı Hatayspor'a karşı...

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, top kapma, pas ve şut çalışması yaptı.

 

Hataysporda Göztepe hazırlıkları Pas ve şut çalışması...

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