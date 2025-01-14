Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi yeni teknik direktör belli oldu! Murat Şahin ile anlaşmaya varıldı...

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Süper Lig'de oynadığı 18 maçta aldığı 1 galibiyet ve 6 beraberlik sonucu topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, teknik direktör Çalımbay ile yolların ayrılması nedeniyle son 2 maçına sportif direktör Yılmaz Bal'ın yönetiminde çıktı.

Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun istifa etmesinin ardından 10 Ocak'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Hikmet Çinçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir dönemde takımı devraldıklarını belirterek, FIFA'nın borçlar nedeniyle kulübe 2 dönem transfer yasağı getirdiğini anımsattı.

Kararın kendileri için sıkıntılı olduğunu dile getiren Çinçin, "Bu kötü durumda mücadele etmeye devam edeceğiz. Transfer yasağı olduğu için eldeki sporcularla mücadele edeceğiz. Elimizdeki ve altyapıdaki futbolcularla yolculuğu sürdüreceğiz." demişti.

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"GALATASARAY MAÇINDAN ÖNCE HOCAMIZI BELİRLEYECEĞİZ"

Teknik direktör arayışını hızlandırdıklarını vurgulayan Çinçin, "Teknik direktör arayışımız birkaç gün içerisinde son bulacak. Muhtemelen Galatasaray maçından önce hocamızı tespit edip sahaya süreceğiz. Birden fazla isim var ama henüz kesinleşmiş biri yok. 1-2 gün içerisinde kesinleşecek." diye konuşmuştu.

MURAT ŞAHİN İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Bu açıklama sonrası Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile prensip anlaşmasına vardı. Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde imzaya dökülmesi bekleniyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.