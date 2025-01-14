×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi yeni teknik direktör belli oldu! Murat Şahin ile anlaşmaya varıldı...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Hatayspor#GALATASARAY
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 11:55

FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı getirdiği Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışını hızlandırmıştı. Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşmaya vardı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de oynadığı 18 maçta aldığı 1 galibiyet ve 6 beraberlik sonucu topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, teknik direktör Çalımbay ile yolların ayrılması nedeniyle son 2 maçına sportif direktör Yılmaz Bal'ın yönetiminde çıktı.

Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun istifa etmesinin ardından 10 Ocak'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Hikmet Çinçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir dönemde takımı devraldıklarını belirterek, FIFA'nın borçlar nedeniyle kulübe 2 dönem transfer yasağı getirdiğini anımsattı.

Kararın kendileri için sıkıntılı olduğunu dile getiren Çinçin, "Bu kötü durumda mücadele etmeye devam edeceğiz. Transfer yasağı olduğu için eldeki sporcularla mücadele edeceğiz. Elimizdeki ve altyapıdaki futbolcularla yolculuğu sürdüreceğiz." demişti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBasın toplantısı öncesi Jose Mourinhodan ilginç hareketler: Kürsü platformuna oturdu, traktörle oynadıBasın toplantısı öncesi Jose Mourinho'dan ilginç hareketler: Kürsü platformuna oturdu, traktörle oynadıHaberi Görüntüle

"GALATASARAY MAÇINDAN ÖNCE HOCAMIZI BELİRLEYECEĞİZ"

Teknik direktör arayışını hızlandırdıklarını vurgulayan Çinçin, "Teknik direktör arayışımız birkaç gün içerisinde son bulacak. Muhtemelen Galatasaray maçından önce hocamızı tespit edip sahaya süreceğiz. Birden fazla isim var ama henüz kesinleşmiş biri yok. 1-2 gün içerisinde kesinleşecek." diye konuşmuştu.

MURAT ŞAHİN İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Bu açıklama sonrası Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile prensip anlaşmasına vardı. Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde imzaya dökülmesi bekleniyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Hatayspor#GALATASARAY

BAKMADAN GEÇME!