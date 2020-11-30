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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 16:44 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Galatasaray hazırlıkları! Pas ve dar alan çalışması...

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Hatayspor'da Galatasaray hazırlıkları! Pas ve dar alan çalışması...
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Süper Lig'de 10. haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor, 11. haftada Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas, dar alan çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Galatasaray krizden kazançlı çıktı
Galatasaray krizden kazançlı çıktı!

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

 

Hataysporda Galatasaray hazırlıkları Pas ve dar alan çalışması...

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