AA
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Hatayspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı!
Süper Lig'de 10. haftayı bay geçecek Atakaş Hatayspor, 11. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme, diğerleri pas ve dar alan çalıştı.
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