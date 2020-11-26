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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı!

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Hatayspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı!
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Süper Lig'de 10. haftayı bay geçecek Atakaş Hatayspor, 11. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı. 

Hatayspor, Karacabey Belediyespora penaltı atışları sonunda elendi
Hatayspor, Karacabey Belediyespor'a penaltı atışları sonunda elendi

Antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme, diğerleri pas ve dar alan çalıştı.

 

Hataysporda Galatasaray hazırlıkları başladı

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