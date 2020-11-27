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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Galatasaray hazırlıkları! 10. haftayı bay geçecek..

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Hatayspor'da Galatasaray hazırlıkları! 10. haftayı bay geçecek..
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Süper Lig'de 10. haftayı bay geçecek Atakaş Hatayspor, 11. haftada Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışmaları yapıldı.

Hataysporun evinde bileği bükülmüyor 4 maç 8 puan...
Hatayspor'un evinde bileği bükülmüyor! 4 maç 8 puan...

Basına kapalı gerçekleşen idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

 

Hataysporda Galatasaray hazırlıkları 10. haftayı bay geçecek..

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