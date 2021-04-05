MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik
GeriFutbol Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligdeki son maçında Galatasaray'ı sahasında 3-0 yenen bordo-beyazlı ekip, 49 puanla 6. sırada bulunuyor.

Galatasarayı yıkan Diouftan Muslera itirafı: Soyunma odasına gittim ve...
Galatasaray'ı yıkan Diouf'tan Muslera itirafı: Soyunma odasına gittim ve...

Hatayspor'da sakatlıkları süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Strahil Popov ve Mesut Çaytemel de kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı bordo-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.

 

Hataysporda Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi