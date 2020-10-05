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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da farklı mağlubiyet üzüntüsü! Gol yememe serisini kaybetti...

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Hatayspor'da farklı mağlubiyet üzüntüsü! Gol yememe serisini kaybetti...
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Süper Lig'in 4. haftasında dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 6-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor, ligde ilk yenilgisini aldı.

Bordo- beyazlı takım mutlak puan parolasıyla çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından umduğunu bulamadı.

Ligdeki ilk üç maçta Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenmiş, Fenerbahçe maçından 0-0 golsüz ayrılırken Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmişti.

Alanyaspor 6-0 Hatayspor
Alanyaspor 6-0 Hatayspor

Hatay temsilcisi dün Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısında 4 ve ikinci yarısında da 2 golü kalesinde görerek ilk yenilgisini aldı.

Alanya deplasmanında ağır bir yenilgi yaşayan bordo-beyazlı ekip, bu sonuçla "yenilmezlik ve gol yememe" serisini kaybetti.

Ligde liderlik koltuğuna oturan Aytemiz Alanyaspor, puanını 10 yükseltirken, Atakaş Hatayspor, 7 puanla 7'nci sırada kaldı.

 

Hataysporda farklı mağlubiyet üzüntüsü Gol yememe serisini kaybetti...

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