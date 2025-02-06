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Hatayspor'da Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı

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#Hatayspor#Erce Kardeşler#Süper Lig
Hataysporda Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 18:12

Atakaş Hatayspor, kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı.

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Atakaş Hatayspor, 30 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler’e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

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#Hatayspor#Erce Kardeşler#Süper Lig

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