Hatayspor'da endişeli bekleyiş sürüyor! Christian Atsu'dan güzel haber, Taner Savut hala enkaz altında

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da deprem sonrası endişeli bekleyiş sürüyor. Uzun süredir enkaz altında olan Christian Atsu'dan güzel haber gelirken, Taner Savut'un hala enkaz altında olduğu bildirildi.

Atakaş Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, 31 yaşındaki futbolcu Christian Atsu'nun enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını ancak sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında olduğunu açıkladı.

Radyo Gol'e konuşan Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." dedi.

İKİ İSİM ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI

Hatayspor'da teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı.

Haberin Devamı

Hatayspor’da teknik direktör Volkan Demirel’in ekibinde yer alan atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Spor Arena’nın ulaştığı Kerim Alıcı’nın ikizi Barış Alıcı, ilk depremin ardından Kerim’in durumunun iyi olduğunu açıklarken ikinci depremin ardından kendisine ulaşamadığını ifade etti.

Barış Alıcı, Kerim’le görüşmesinin ardından deprem anında yaşananları şöyle özetledi:

"1 saat önce olan depremden sonra ulaşamıyorum kendisine. Sabah konuştuğumda sağlık durumu iyiydi. Ufak tefek sadece çizikler ve kanamalar vardı, çok büyük bir şey yoktu. Gece deprem sırasında Allah'tan uyanıkmış. Deprem anında duvar tam üzerine yıkılırken Allah'tan arada dolap ve masa varmış. Duvar onların üzerine gelmiş. Sonra duvara yumruk atmış ve sağ salim çıkmış. Aynı apartmanda yaşadıkları hocalar ve futbolcular vardı. Onlar da sağ salim çıkmış enkazdan. Çok şükür en azından can kaybı olmadı. Bir saat önce olan depremden sonra ulaşamıyorum. Hatay'da artçı depremler var.

BERTUĞ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Haberin Devamı

ONUR ERGÜN: ÇIKAN HABERLER DOĞRU DEĞİL

Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Çıkan Haber doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun.