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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor

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Hatayspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor
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 Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 45 dakika sürdü.

Hataysporda Denizlispor mesaisi sürüyor

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