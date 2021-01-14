AA
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Hatayspor'da Denizlispor mesaisi sürüyor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 45 dakika sürdü.
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