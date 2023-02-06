Hatayspor'da Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut hala enkaz altında

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Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, yaşanan deprem felaketinin ardından Demirören Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirelin takımı bir araya topladığını ifade eden Mustafa Özat, "Oyunculardan Christian Atsu ve sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Christian Atsu hakkında Portekiz kaynaklı bir haber ulaşıldı diyor ama biz ulaşamıyoruz kendisine. Kimseye ulaşamıyoruz. O bölgeye de ulaşamıyoruz. Ulaşabilsek zaten dünyalar bizim olacak. Yardım bekliyoruz. En zor ulaşılabilecek yer bizim orası. Şu anda en çok yardıma ihtiyaç olan yer Hatay. Deprem bölgelerinde herkesin yardıma ihtiyacı var ama Hatay'da yardıma ihtiyaç çok. Ne battaniye verilen yer var ne çorba dağıtımı yapılan bir yer var, hiçbir şey yok. Deprem olduğu saatten bu yana kaç saat geçti. Dualara ihtiyacımız var. 2 eksiğimiz var tesislerdeyiz. Yarından itibaren güvenli bir şekilde tesislerden tahliye işlemine başlayacağız" dedi.

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İKİ İSİM ENKAZSAN SAĞ ÇIKTI

Hatayspor'da teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı.

Hatayspor’da teknik direktör Volkan Demirel’in ekibinde yer alan atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Spor Arena’nın ulaştığı Kerim Alıcı’nın ikizi Barış Alıcı, ilk depremin ardından Kerim’in durumunun iyi olduğunu açıklarken ikinci depremin ardından kendisine ulaşamadığını ifade etti.

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Barış Alıcı, Kerim’le görüşmesinin ardından deprem anında yaşananları şöyle özetledi:

"1 saat önce olan depremden sonra ulaşamıyorum kendisine. Sabah konuştuğumda sağlık durumu iyiydi. Ufak tefek sadece çizikler ve kanamalar vardı, çok büyük bir şey yoktu. Gece deprem sırasında Allah'tan uyanıkmış. Deprem anında duvar tam üzerine yıkılırken Allah'tan arada dolap ve masa varmış. Duvar onların üzerine gelmiş. Sonra duvara yumruk atmış ve sağ salim çıkmış. Aynı apartmanda yaşadıkları hocalar ve futbolcular vardı. Onlar da sağ salim çıkmış enkazdan. Çok şükür en azından can kaybı olmadı. Bir saat önce olan depremden sonra ulaşamıyorum. Hatay'da artçı depremler var.

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BERTUĞ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun.

ONUR ERGÜN: ÇIKAN HABERLER DOĞRU DEĞİL

Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Çıkan Haber doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun.

CHELSEA'DEN CHRİSTİAN ATSU PAYLAŞIMI

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerin de etkilendiği depremde enkaz altında kaldığı düşünülen Hatayspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Christian Atsu için Chelsea sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İngiliz kulübü eski oyuncusunun fotoğrafını paylaşarak, "Senin için dua ediyoruz, Christian Atsu" notunu düştü.

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Hatayspor FUTBOLCUSU KERİM ALICI, YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

"Taner Savut ve Cristian Atsu hala enkaz altında. Bir an önce yardım istiyoruz."