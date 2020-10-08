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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 19:25 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

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Hatayspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, 3 günlük iznin ardından Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda oyuncuların yenilenme çalışmaları yaptıkları aktarıldı. Hatayspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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