AA
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Hatayspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, 3 günlük iznin ardından Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda oyuncuların yenilenme çalışmaları yaptıkları aktarıldı. Hatayspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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