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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik

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Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 36 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 57 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaşın konuğu Hatayspor, 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında
Beşiktaş'ın konuğu Hatayspor, 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Ömer Erdoğan, takımının başında olamayacak.

Hatay temsilcisinde tedavileri süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey'de yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

Hataysporda Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik

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