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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 17:40 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Taktik çalışma...

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Hatayspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Taktik çalışma...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Antakya Atatürk Stadı'nda basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

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Isınma hareketleriyle başlayan idmanda, futbolcular 5'e 2 pas ve top kapma ile taktik çalışma gerçekleştirdi.

 

Hataysporda BB Erzurumspor hazırlıkları Taktik çalışma...

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