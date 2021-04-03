Hatayspor'da Aaron Boupendza, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı saat 19.00'da konuk edecek Hatayspor'da son testi negatif çıkan Aaron Boupendza, sürpriz bir kararla kadroya alınmadı.

İlk koronavirüs testi pozitif çıkan Aaron Boupendza’nın ikinci testi negatif sonuçlanmış ve Basın Sözcüsü Rahmi Vardı tarafından Galatasaray maçında oynayabileceği açıklanmıştı.

Konuyla ilgili maç öncesi konuşan Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Boupendza'nın koronavirüs süresi dolmadı. 10. günü yarın tamamlayacak. 15-16 saat yoldan gelmiş olsa da değerlendirmek istiyorduk ancak süresini dolduramadığı için bugün aramızda değil." dedi.

Maç öncesi oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Rahmi Vardı, son yapılan testin negatif çıktığını ve forma verilmesi durumunda golcü futbolcunun oynayabileceğini belirtmiş, "Boupendza'nın Türkiye'de yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştır, oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili kararı hocamız verecektir" ifadelerini kullanmıştı.