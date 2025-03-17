Hatayspor'a Dele-Bashiru piyangosu! Lazio satın alma opsiyonunu kullandı

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Süper Lig'de zorlu günler geçiren Hatayspor'a mali yönden nefes aldıracak sevindirici haber İtalya'dan geldi.

Transfermarkt'ın haberine göre; Serie A ekibi Lazio, sezon başında Hatayspor'dan kiraladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru’nun satın alma opsiyonunu kullandı.

Kiralama ücreti olarak Hatayspor'a 2 milyon Euro ödeyen Lazio, bonservis bedeli olarak ise 3.45 milyon Euro ödedi.

Hatayspor böylece, Sheffield Wednesday'dan bedelsiz transfer ettiği Dele-Bashiru'dan toplamda 5.5 milyon Euro gelir elde etmiş oldu.

24 yaşındaki oyuncu, Lazio ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

DELE BASHIRU'NUN LAZIO PERFORMANSI

Lazio formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Dele-Bashiru, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.