Hatayspor'a Beşiktaş maçı öncesi kötü haber! Kamara ve Sackey cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Hatayspor'a iki isimden kötü haber geldi. Gençlerbirliği maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kamara ve Sackey, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 38. haftasında Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 yenen Hatayspor'da bir sonraki haftadaki Beşiktaş maçı öncesi iki isimden kötü haber geldi.
Gençlerbirliği maçında sarı kart gören Isaac Sackey ve Mohamed Kamara cezalı duruma düştüler.
Hatayspor'un iki önemli ismi, cezaları nedeniyle 39. haftadaki Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecekler.
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