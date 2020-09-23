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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Hatayspor yeni stadına geçiyor!

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Hatayspor yeni stadına geçiyor!
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp genel sekreteri Mustafa Özat, kasım ayından sonra iç saha maçlarını kentte inşa edilen yeni statta oynamaya başlayacaklarını bildirdi.

Özat, yazılı açıklamasında, kenti temsil etmenin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını, oynadığı futbolla keyif veren bir takım olacaklarını belirtti.

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini aktaran Özat, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçıyla başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Biz skordan daha çok güzel oyun ve sportmenliğe önem veriyoruz. Hatay kültürü bunu gerektiriyor. Kasımpaşa maçı için tüm hazırlıklarımız tamam. Antakya Atatürk Stadı'nda gerekli iyileştirmeleri tamamladık. Umarım kasım ayından sonra da yeni stadımızda maçlarımızı oynamaya başlayacağız. Bütün takımlar bizim misafirimizdir. İnşallah yakın zamanda misafir takımlarımızı yeni stadımızda ağırlayacağız."

 

Hatayspor yeni stadına geçiyor

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