Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hedef 3 puan!

Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı pek çok futbolseverin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Geçtiğimiz hafta Rize maçında 3 puan alarak 5 hafta sonra ilk kez galibiyet yüzü gören Yeni Malatyaspor, Hatayspor karşısında bu serisini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

HATAYSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 20'nci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 20 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 31 puanla 5. sırada bulunuyor.



Hatayspor'da kart cezalısı Jean Claude Billong ile kaleci Munir Mohand Mohamedi dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin geride kalan 19 haftasında 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Atakaş Hatayspor maçından galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.



Takımda sakatlıkları bulunan Benjamin Tetteh, Olcay Şahan, Semih Kaya ve Moryke Fofana'nın durumunun maç saati belli olacağı öğrenildi.

HATAYSPOR'DA MUNİR'İN CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi'nin 4 maçlık cezasını 3'e indirdi.



TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.



Kurulun, Munir'in 4 maç ve 17 bin 500 liralık para cezasının, "Müsabaka görüntülerinin değerlendirilmesi neticesinde eylemin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek ağırlıkta olmadığı kanaatine varılarak" 3 maç ve 13 bin 125 lira olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verdiği bildirildi.

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