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Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Hatayspor#Yeni Malatyaspor#Hatay Malatya
Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı, futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele olacak. Her iki şehirde de yakından takip edilecek olan karşılaşma, düşme potasından çıkmak isteyen deplasman ekibi ve Avrupa'ya gitmek isteyen ev sahibi takım için galibiyet parolası içerecek. Peki, Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı, ile Süper Lig'de heyecan devam edecek. Rakibi ile 11 kez karşı karşıya gelen Hatayspor, bu mücadelelerden 3 galibiyet, 6 mağlubiyet, 2 beraberlik ile ayrıldı. Peki, Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

HATAYSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 27'nci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 27 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek. 

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