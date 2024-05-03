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Hatayspor, Volkan Demirel'in ayrılığı sonrası yeni hocasını açıkladı

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#Hatayspor#Süper Lig#Özhan Pulat
Hatayspor, Volkan Demirelin ayrılığı sonrası yeni hocasını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 20:03

Süper Lig ekibi Hatayspor, Volkan Demirel'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Özhan Pulat’ın getirildiğini açıkladı.

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Süper Lig ekibi Hatayspor, teknik direktörlük görevine Özhan Pulat’ın getirildiğini açıkladı. Hatayspor kısa bir süre önce teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırmıştı. Demirel’den boşalan teknik direktörlük görevine Özhan Pulat getirildi. Hatayspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Hatayspor#Süper Lig#Özhan Pulat

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