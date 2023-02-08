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Hatayspor ve Gaziantep FK’nın TFF’den talebi! Riva hizmete açıldı

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#TFF#Hatayspor#Gaziantep
Hatayspor ve Gaziantep FK’nın TFF’den talebi Riva hizmete açıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 20:29

Ülkemizde yaşanan depremler futbolu olumsuz etkilerken bu durumdan Süper Lig’de en çok zarar gören Hatayspor ve Gaziantep FK, ligin geri kalan kısmıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na taleplerde bulundu.

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Tesisleri zarar gören kulüpler, TFF’den öncelikle sığınma talep etti. Riva’daki tesisleri kullanmak isteyen, maçlarını da İstanbul ve yakın illerde oynamayı arzu eden iki kulübün bu talebi federasyon tarafından da olumlu karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de iki kulübe benzer tekliflerde bulunurken Riva’daki tesislerini hizmete açtı.

Hatayspor, Riva’da konaklamaya başlarken, Gaziantep FK’nın da İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

İki kulübün ligden çekilmeyi düşünmedikleri ve yaşadıkları felaket nedeniyle küme düşmenin kaldırılması ile ilgili bir istekleri olmayacağı öğrenildi. Hatayspor ve Gaziantep FK sezon sonuna kadar Riva’yı kullanmak istediklerini ve maçları da o hafta boş olan İstanbul’daki statlar ya da Kocaeli ve Sakarya’da oynayabileceklerini belirttiler. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ayrıca bu süreçte tüm masraflarının da karşılanması talep edildi. 

MUSTAFA ÖZAT: LİGDEN ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, ligden çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Mustafa Özat, DHA’ya yaptığı açıklamada, "Allah’ım bize yardım etsin. Dualarınızı eksik etmeyin, her yerden ölüm haberi alıyoruz. Ligden çekilme ile alakalı bir durum söz konusu değil. Onu düşünecek durumda değiliz. Canımızla boğuşuyoruz. Öyle bir kararımız yok kim dedi böyle bir şeyi bilmiyorum. Biz canımızın derdindeyiz" dedi.

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#TFF#Hatayspor#Gaziantep

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