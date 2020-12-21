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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek! İç sahada yenilgisiz...

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Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek! İç sahada yenilgisiz...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Göztepe 0-1 Hatayspor / Maçın özeti ve golü
Göztepe 0-1 Hatayspor / Maçın özeti ve golü

Hatay temsilcisi, şu ana kadar oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Hatayspor evinde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

 

Hatayspor, Trabzonsporu konuk edecek İç sahada yenilgisiz...

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