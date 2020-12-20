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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen futbolcular yenileme, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü

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