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Canlı Anlatım: Hatayspor Trabzonspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Hatayspor#Trabzonspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Hatayspor Trabzonspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 15:57

Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaya ilişkin tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan müsabakayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

 CANLI ANLATIM

 HATAYSPOR 0-1 TRABZONSPOR

GOL: 9' Bardhi

İlk yarı sonucu: 0-1

Hatayspor'un 16. dakikada Bertuğ ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa, Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Maxi Gomez.

HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21. Hafta mücadelesinde Hatayspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. 28 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayan mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı izlenebiliyor.

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AĞRI HİSSEDEN HAMSIK VE GBAMIN KADRODAN ÇIKARILDI

Bordo mavililerin deplasman kafilesinde Marek Hamsik ile Jean Philippe Gbamin, tedavileri süren Edin Visca, Serkan Asan, Dorukhan Toköz ile genç oyunculardan Hakan Aydın, Kerem Şen, Taha Altıkardeş ve Arif Boşluk yer almadı.

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#Hatayspor#Trabzonspor#Süper Lig

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