Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Trabzonspor ile Hatayspor Süper Lig'in 8’inci haftasında bugün yapacakları maçla 9’uncu kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'de 2 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, bugün Trabzonspor karşısında galip gelerek 131 günlük 3 puan hasretine son vermek istiyor. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 8 maçta Trabzonspor’un 4, Hatayspor’un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Peki, Hatayspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçı canlı izle bilgisi...

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Trabzonspor ile Mersin'de karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Müsabakada galip gelmenin hesaplarını yapan bordo-beyazlılar, 3 puan almaları durumunda galibiyet hasretine son vermiş olacak.

Haberin Devamı

HATAYSPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Kilama, Calvo, Erce, Kamil Ahmet, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Ruis Pedro, Fernandes, Aboubakar.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Uğurcan, Malheiro, Mendy, Serdar Saatçı, Lundstram, Okay, Visca, Cham, Orsic, Banza.

Trabzonspor'da Nwakaeme, Savic, Umut Bozok, Denswil, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Enis Destan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım aralarındaki rekabette 8’i Süper Lig olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 16 maçta Trabzonspor’un 8, Hatayspor’un 2 galibiyeti bulunurken 6 maçta ise eşitlik söz konusu. Süper Lig’de ise iki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor’un 4, Hatayspor’un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da oynadıkları maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrılmıştı.

Kalesinde 10 gol gördü

Gol yollarında sıkıntı çeken Hatayspor, ligin geride kalan bölümünde hanesine 2 puan yazdırabildi.

Haberin Devamı

Şu ana kadar rakip fileleri 4 kez havalandıran bordo-beyazlılar, kalesinde ise 10 gol gördü.

Akdeniz ekibi, iyi başlayamadığı sezonda bu sonuçlarla 18. sırada yer aldı.

Ligdeki son galibiyet 26 Mayıs'ta

Atakaş Hatayspor, ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek elde etmişti.

Çaykur Rizespor maçının ardından yaz tatili ve kamp süresini geçiren bordo-beyazlılar, bu sezon ligde henüz 3 puanla tanışamadı.

Galibiyet hasreti 131 güne çıkan Hatay ekibi, bay geçirdiği 7. haftayı günde çift antrenman yaparak değerlendirmeye çalıştı.