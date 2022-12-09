Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Çalıştıramayacağım takım yok'

Haberin Devamı

Son sırada aldığı Hatay’ı 7 haftada düşme hattından çıkarıp 14.’lüğe kadar taşıyan Volkan Demirel her takımda görev alabileceğini söyledi. beIN SPORTS’a açıklamalarda bulunan Demirel, Dünya Kupası’nda hangi takımı yönetmeyi isteyeceği ile bir soruya şu yanıtı verdi: “Benim yönetemeyeceğim bir takım yoktur diye düşünüyorum. Tabii ki yönetip başarılı veya başarısız olmak başka bir şey ama böyle düşünüyorum. O kulvarda yarışır mıyım henüz bilemem, bunu uzun vadede göreceğiz. Ancak, benim her zaman tek isteğim kendi ülkemin takımını, Milli Takımımız’ı oralarda yönetmek. Bu benim için çok büyük bir gurur olur.”

BİR TRANSFER AÇIKLANACAK

41 yaşındaki çalıştırıcı transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bugün bir ismi açıklamayı planladıklarını ifade ederken “Önümüzdeki süreçte de 1-2 oyuncu alabiliriz. Kadrodan gerçekten çok memnunum ancak ihtiyaçlarımızı karşılayacağız” diye konuştu. Hatay’ın transfer edeceği oyuncunun Karagümrük’ten ayrılan, Demirel’in eski öğrencisi Burak Bekaroğlu olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

İNGİLTERE VEYA FRANSA, BREZİLYA'YI FİNALDE YENİP KUPAYI ALACAK

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’na da değinen Volkan Demirel, “Dünya Kupası’nda Fransa-İngiltere eşleşmesinin kazananı ile Brezilya’nın final oynayacağını düşünüyorum. Kazanan da fiziksel güçlerinden ötürü İngiltere ya da Fransa olacaktır” sözleriyle dev turnuvadaki favorisini de açıkladı.