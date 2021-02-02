Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Girdiğimiz çok net pozisyonlar vardı ama bugün Altay'ı geçemedik"

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, karşılaşmada geriye düşmelerine rağmen oyuncularının müsabakadan hiç kopmadan oynadığını söyledi.

Maçın son dakikasına kadar pozisyon aramaya çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. 1-0 geriye düşmemize rağmen hiçbir zaman oyundan kopmadan, hatta 2-0 geriye düştükten sonra bile maçı çevirecek ve beraberliği yakalayabilecek inancımız kaybolmadı. O yüzden son dakikaya kadar pozisyon aramaya çalıştık ve pozisyonlara girdik. Maalesef Altay'ı geçemedik. İlk yarı analiz ettiğimiz gibi çıtı. Maçın başlangıcında Fenerbahçe'nin daha çok kendi yarı sahasında takım halinde savunma yapıp, kazandıkları toplarla çabuk hücuma çıkacaklarını zaten bekliyorduk. Orada çok üretken olamadık. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. İşte şanssız yediğimiz bir gol dışında. İkinci yarı, tamamen bizim üstünlüğümüzle geçti. "

İkinci yarıda 36 kez ceza sahası içinde pozisyon aradıklarının altını çizen Erdoğan, " Girdiğimiz çok net pozisyonlar vardı ama bugün Altay'ı geçemedik. Altay'ı tebrik ediyorum, çok iyi maç çıkardı. Ben oyuncularıma bu verdikleri mücadeleden, saha içerisindeki davranışlarından dolayı bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.