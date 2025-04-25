Hatayspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Murat Åžahin: Lige veda etmiÅŸ olabiliriz ama...

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Hatayspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Murat Åžahin, SÃ¼per Lig'e veda ettikleri BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°ÅŸte Murat Åžahin'in aÃ§Ä±klamalarÄ±;

"BEÅžÄ°KTAÅž SÄ°ZÄ° CEZALANDIRIR"

"GeldiÄŸimizden beri iyi oyunlar oynamaya, kazanmaya yÃ¶nelik oyunlar oynamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. BugÃ¼n de bunu ilk yarÄ±da sergilediÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ama burada oynamak kolay deÄŸil. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n son haftalardaki, Ã¶zellikle Kayserispor maÃ§Ä±ndan sonraki ligde kalma ÅŸansÄ±mÄ±z azaldÄ±ktan sonra biraz kÄ±rÄ±lganlÄ±klar oldu. PenaltÄ± golÃ¼nden sonra oyun disiplininden uzaklaÅŸtÄ±k ve arka arkaya goller yedik. BÃ¶yle maÃ§larda disiplin ve savunmayÄ± bÄ±rakÄ±rsanÄ±z, BeÅŸiktaÅŸ Ã¶nemli oyunculara sahip bir takÄ±m, tabii ki sizi cezalandÄ±rÄ±rlar."

"BÄ°ZÄ° SIKINTIYA SOKUYOR"

"TakÄ±mÄ±m adÄ±na ÅŸunu sÃ¶yleyebilirim, istek ve arzularÄ± en Ã¼st seviyedeydi. Ellerinden geleni yapmak istiyorlar ama kÄ±rÄ±lma anlarÄ±mÄ±z da oluyor. Zaman zaman iddiasÄ±zlÄ±k, hedefimizin olmamasÄ±, sÃ¼rekli maÄŸlubiyet takÄ±mÄ± etkiliyor. Bu da bizi maÃ§ iÃ§erisinde sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokuyor. GeÃ§en hafta 2-1 yensek Ã¼zÃ¼lÃ¼rdÃ¼m, 3-2 kaybettik. BunlarÄ± yaÅŸÄ±yoruz. MaÃ§tan Ã¶nce de sÃ¶yledim, gelecek senenin planlamasÄ±nÄ± yapmaya baÅŸlÄ±yoruz. Seneye bu takÄ±mÄ± tekrar geri getirmemiz lazÄ±m. Ã‡alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. Kalacak, gidecek oyuncular var. BunlarÄ± planlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. ÃœzÃ¼lÃ¼yoruz da aynÄ± zamanda. Futbol kazanÄ±nca gÃ¼zel. BugÃ¼nkÃ¼ maÃ§ta oyunu bÄ±rakÄ±nca bu skor Ã§Ä±ktÄ± ortaya ama 2-1'e kadar iyi bir oyun sergiledik. Ama futbolda disiplinli maÃ§ sonunu gÃ¶tÃ¼rmeniz gerekiyor. Bunun Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z."

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"PES EDEMEYÄ°Z"

Bu lige veda etmiÅŸ olabiliriz ama maÃ§larÄ±mÄ±zÄ± kazanarak gitmemiz gerekiyor. Bunu oyuncularÄ±ma da aktaracaÄŸÄ±m. Pes etmemeliyiz. Bunu yaparsak iÅŸimize ihanet etmiÅŸ oluruz. HiÃ§bir ÅŸekilde pes edemeyiz, bÄ±rakamayÄ±z. Bizim iÅŸimiz oynamak, kazanmak, sonucu olur-olmaz ona bakarÄ±z. 2-1'den sonra oyunu tamamen bÄ±rakmamÄ±z beni Ã¼zdÃ¼. UmarÄ±m bundan sonraki maÃ§larda tekrarlamayÄ±z."