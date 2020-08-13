Hatayspor, Süper Lig'e 3 Eylül'e kadar Erzurum'da hazırlanacak
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor.
Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile çalışmalarını sürdüren bordo beyazlılar, çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla son buldu.
HATAYSPOR 3 EYLÜL'E KADAR ERZURUM'DA
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, 3 Eylül'e kadar Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek.
Hatayspor, Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.
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