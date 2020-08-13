Hatayspor, Süper Lig'e 3 Eylül'e kadar Erzurum'da hazırlanacak

Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile çalışmalarını sürdüren bordo beyazlılar, çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla son buldu.



HATAYSPOR 3 EYLÜL'E KADAR ERZURUM'DA



Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, 3 Eylül'e kadar Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek.



Hatayspor, Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

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