MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor, Süper Lig'e 3 Eylül'e kadar Erzurum'da hazırlanacak
GeriFutbol Hatayspor, Süper Lig'e 3 Eylül'e kadar Erzurum'da hazırlanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

Hatayspor, Süper Lig'e 3 Eylül'e kadar Erzurum'da hazırlanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor, Süper Lig'e 3 Eylül'e kadar Erzurum'da hazırlanacak
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor.

Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile çalışmalarını sürdüren bordo beyazlılar, çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla son buldu.

HATAYSPOR 3 EYLÜL'E KADAR ERZURUM'DA

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, 3 Eylül'e kadar Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek.

Hatayspor, Erzurum'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

 

Hatayspor, Süper Lige 3 Eylüle kadar Erzurumda hazırlanacak

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle