Hatayspor Süper Lig'de mücadele eden 73. takım olacak!
TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig'de mücadele edecek 73. takım olacak.
1959'da başlayan ve 62. sezonunun devam ettiği Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde bugüne kadar 72 farklı takım yer aldı.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alacak bordo-beyazlı ekip, organizasyonun tarihindeki 73. farklı takım olacak.
- Süper Lig'de mücadele eden takımlar
Türk futbol tarihinde en üst seviye ligde mücadele eden takımlar şöyle:
Takım Mücadele ettiği sezon
1 Fenerbahçe 61
2 Galatasaray 61
3 Beşiktaş 61
4 Bursaspor 50
5 MKE Ankaragücü 50
6 Gençlerbirliği 46
7 Trabzonspor 45
8 Altay 41
9 Gaziantepspor 31
10 Eskişehirspor 30
11 Samsunspor 30
12 Göztepe 27
13 Antalyaspor 23
14 Kayserispor 23
15 İstanbulspor 23
16 Adanaspor 22
17 Kocaelispor 20
18 Boluspor 20
19 Denizlispor 19
20 Konyaspor 18
21 Çaykur Rizespor 18
22 Adana Demirspor 17
23 Karşıyaka 16
24 Kasımpaşa 15
25 Mersin İdmanyurdu 15
26 Zonguldakspor 14
27 Vefa 14
28 Sivasspor 13
29 Sarıyer 13
30 Ankara Demirspor 13
31 PTT 12
32 İstanbul Başakşehir 11
33 Malatyaspor 11
34 Sakaryaspor 11
35 Orduspor 11
36 Diyarbakırspor 11
37 Kardemir Karabükspor 10
38 İzmirspor 10
39 Altınordu 10
40 Şekerspor 10
41 Osmanlıspor 9
42 Feriköy 9
43 Hacettepe 9
44 Beykoz 8
45 Akhisarspor 7
46 Manisaspor 6
47 Karagümrük 6
48 Giresunspor 6
49 Vanspor 5
50 Zeytinburnuspor 5
51 Kayseri Erciyesspor 4
52 Elazığspor 4
53 Alanyaspor 3
54 Çanakkale Dardanelspor 3
55 Aydınspor 3
56 Bakırköyspor 3
57 Erzurumspor 3
58 Yeni Malatyaspor 2
59 Yozgatspor 2
60 Gençlerbirliği OFTAŞ 2
61 Akçaabat Sebatspor 2
62 Balıkesirspor 2
63 Beyoğluspor 2
64 Yeşildirek 2
65 Adalet 2
66 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1
67 Petrolofisi 1
68 Bucaspor 1
69 Siirtspor 1
70 Kahramanmaraşspor 1
71 Kırıkkalespor 1
72 Gaziantep Futbol Kulübü 1
- Süper Lig sevinci yaşayan 37. kent
Hatay, Süper Lig'de temsil edilecek 37. kent olacak.
Akdeniz temsilcisi, 1959'da başlayan Süper Lig'e ilk kez bir takım çıkarabildi.
Süper Lig'de şimdiye kadar İstanbul 16, Ankara 9, İzmir 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon ikişer, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak birer takımla temsil edildi.
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