Hatayspor, Süper Lig'de daha üst sıraları hedefliyor

Kavlak, AA muhabirine, ligde kısa aralıklarla üst üste maçlar oynandığını ifade etti.



Sık oynanan maçlar nedeniyle bu sezonun daha önceki sezonlara göre çok farklı geçtiğini aktaran Kavlak, "Oynayacağımız daha maçlar var, mücadeleye devam edeceğiz. Ligin hem üst sıraları hem de alt sıralarında mücadele devam ediyor. Biz de kendimize göre yakaladığımız şansları değerlendirip daha yukarıya çıkmak için uğraşıyoruz. Süper Lig'de ilk sezonumuz olduğu için genel anlamda takımın durumundan memnunuz. Daha iyi olması için de çalışıyoruz." diye konuştu.



Kavlak, Hatayspor'un 5 yıldır güzel işler yaptığını, takımda güzel bir uyum olduğunu dile getirdi.



Takımda, doğru insanların bir arada bulunduğunu vurgulayan Fatih Kavlak, şöyle konuştu:



"Yönetim Kurulumuzdan, en alt kademedeki çalışana kadar çok iyi bir uyum, iyi bir organizasyon var. İmkanlar kullanılarak iyi işler yapılmaya çalışılıyor. Tabi başarı göreceli bir şey. Bazılarına göre halen başarısız da olabiliriz. O sebeple başarılıyız ya da başarısızız demek haddim değil. Sporda en önemli şey her maçı kazanmaya çalışmak. Biz de maç maç ilerliyoruz. İşimiz sonuçta futbol. Sezon başında yaptığımız plana göre ilerlemeye çalışıyoruz, güzel gidiyor."



- "Önümüzdeki sezon için çalışmalara başladık"



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuları olduğunu hatırlatan Kavlak, bu futbolculara çeşitli teklifler gelebileceğini aktardı.



Kavlak, sezonun bitmesine 8 hafta kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Bir yandan teknik ekip sezon için çalışmalarını devam ettirirken biz de gerekli bölgelere oyuncu transferi için araştırma yapıyoruz. Önümüzdeki sezon için de çalışmalara başladık. Sözleşmesi biten oyuncularımız var, belki teklif gelecek oyuncularımız olacak. Bunlar için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hangi oyuncunun gidip hangisinin kalacağı konusunda henüz net bir karar vermedik çünkü sezon devam ediyor. Hazırlıksız yakalanmamak için çalışmaları yapıyoruz. Zaten ihtiyacımız olan bölgeler de var."

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