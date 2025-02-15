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Hatayspor Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek

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#Hatayspor#Alanyaspor#Süper Lig
Hatayspor Süper Ligde Alanyasporu konuk edecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 11:16

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü Mersin'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligde çıktığı 22 maçta topladığı 10 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde de 42 gol gördü.

Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Alanyaspor karşısında galibiyet hedefliyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 sona ermişti.

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#Hatayspor#Alanyaspor#Süper Lig

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