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Hatayspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Hatayspor#Sivasspor
Hatayspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Hatayspor Sivasspor maçı ile Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyorlar. Sivasspor ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan Hatayspor'un, daha fazla karşılaşıp mağlup edemediği tek rakibi Fenerbahçe. Hatayspor'a konuk olduğu son iki lig maçını kazanamayan Sivasspor, daha önceki üç ziyaretinde sadece bir kez puan bırakmıştı. Peki Hatayspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında mağlup olmayan Hatayspor, öncesinde üst üste iki karşılaşmayı üçer gol yiyerek kaybetmişti. Hatay ekibi bu süreçte aldığı dört galibiyette rakip filelere toplam 14 gol gönderirken, puan kaybettiği iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. 

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Falette, Onur, Sackey, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Sadık, Benzia, Ayoub, Mame Diouf

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Caner, Appindangoye, Ahmet Oğuz, Cofie, Kerem Atakan, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçında 4 puan toplayan Sivasspor, öncesinde dört karşılaşmalık bir yenilgi serisi yaşamıştı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon üst üste üç dış saha karşılaşmasını namağlup geçemedi.

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Son Süper Lig maçında Antalyaspor'a 4-1 mağlup olan Hatayspor, 2022 takvim senesinde henüz üst üste iki yenilgi almadı. Bu sezon oynadığı 32 maçta kalesinde 50 gol gören Hatay ekibi, geçen sezonun tamamını 53 gol yiyerek noktalamıştı. Son 12 Süper Lig maçında da kalesinde gol gören Sivasspor, Göztepe ile birlikte ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında üst üste daha fazla karşılaşmada gol yediği tek seriyi Ocak-Nisan 2012 arasında yaşadı. Süper Lig'e geldiği 2020/21 sezonundan bu yana en fazla gol atan oyuncu olan Mame Biram Diouf, aynı zamanda kafayla da rakip fileleri en fazla havalandıran isim konumunda. Senegalli santrforun Sivasspor filelerine gönderdiği tek gol de bu şekilde geldi. Geride kalan 32 haftada en fazla gol atan oyuncu olan Hataysporlu Ayoub El Kaabi, son üç karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Faslı oyuncunun bu sezon Süper Lig'de üst üst dört karşılaşmayı boş geçtiği bir seri bulunmuyor.

Sivasspor'un Süper Lig'de Hatayspor'a attığı altı golün dördünü Mustapha Yatabare kaydederken, bu gollerin tamamında asisti yapan oyuncu Max-Alain Gradel'di. Son iki Süper Lig maçında birer gol atan Olarenwaju Kayode, Türkiye kariyerinde üst üste üç karşılaşmalık seriyi sadece bir kez yaşadı.

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HATAYSPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor Sivasspor maçı saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak.

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#Süper Lig#Hatayspor#Sivasspor

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