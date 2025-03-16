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SÜPER LİG 28. HAFTA || Hatayspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Hatayspor#Sivasspor#Süper Lig
SÜPER LİG 28. HAFTA || Hatayspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 11:39

Hatayspor ve Sivasspor, Süper Lig 28. haftada karşı karşıya geliyor. Bordo-beyazlı ekip, çıktığı 25 maçta toplam 16 puanı hanesine yazdırdı ve ligde 18. sırada yer alıyor. Sivas temsilcisi ise ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 27 puan topladı. Peki Hatayspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Hatayspor, Süper Lig 28. haftada Sivasspor ile mücadele edecek. Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Sivasspor karşısında sahadan puanla ayrılmak istiyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Sivasspor 3-2 kazandı. İşte Hatayspor-Sivasspor maçı canlı yayın bilgisi...

HATAYSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor ve Sivasspor maçı bugün (16 Mart) saat 16.00'da başlayacak. Mersin Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Sivasspor'da sarı kart cezalısı Ziya Erdal ile tedavilerine devam edilen Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Achilleas Poungouras, Noah Sonko Sundberg ile Emrah Başsan, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

 

 

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#Hatayspor#Sivasspor#Süper Lig

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