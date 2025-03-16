SÜPER LİG 28. HAFTA || Hatayspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Hatayspor, Süper Lig 28. haftada Sivasspor ile mücadele edecek. Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Sivasspor karşısında sahadan puanla ayrılmak istiyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Sivasspor 3-2 kazandı. İşte Hatayspor-Sivasspor maçı canlı yayın bilgisi...

HATAYSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor ve Sivasspor maçı bugün (16 Mart) saat 16.00'da başlayacak. Mersin Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.



Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Sivasspor'da sarı kart cezalısı Ziya Erdal ile tedavilerine devam edilen Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Achilleas Poungouras, Noah Sonko Sundberg ile Emrah Başsan, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.