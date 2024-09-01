Hatayspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Samsunspor ve Hatayspor bu akşam karşı karşıya geliyor. Karadeniz temsilcisinde müsabaka öncesinde sakatlığı bulunan Emre Kılınç haricinde eksik bulunmuyor. İki takım arasında daha önce oynanan karşılaşmalarda Samsunspor rakip filelere toplamda 4 gol gönderdi. Deplasmanda oynadığı 2 maçta da gol sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü. İşte Hatayspor-Samsunspor maçı canlı yayın bilgisi...
SAMSUNSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Samsunspor maçı bu akşam 21.45'te başlayacak.
Mersin Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen takip edilebilecek.